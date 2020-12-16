Şanlıurfa'da 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, ekim alanı geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artan mısırda 2 milyon ton rekolte bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında her geçen gün sulanan arazilerin artması sayesinde tarımsal üretime büyük katkı sağlanıyor.

Sulama ile birlikte kentte mısır ekim alanı da 1 milyon 850 bin dekara ulaştı.

İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanında yağ, tatlandırıcı sektörü, biyoyakıt-biyoetanol üretiminde de değerlendirilmesi nedeniyle talebin yoğun olduğu mısırın rekoltesinin yüksek verim ile birlikte kentte 2 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, mısırın sulama ile birlikte ikinci ürün olarak yetiştirildiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın tarım potansiyeli en yüksek illeri arasında yer aldığını kaydeden Öztürkmen, "Geçen yıl kentte 400 bin dekar alanda mısır üretimi yapıldı fakat bu yıl pamuğun ekim nöbeti nedeniyle 3 yıl üst üste ekilememesi ve maliyetteki artıştan dolayı çiftçilerimizin büyük bir kısmı mısıra döndü. Birinci ürün olarak buğday, ikinci ürün olarak mısır ekimini gerçekleştirdi." dedi.