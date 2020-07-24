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Şanlıurfa’da 205 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.07.2020 23:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 205 ev karantinaya alınırken, 120 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi.

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 205 ev karantinaya alınırken, 120 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi. Kararda ayrıca bazı işletmelere uygulanan kısıtlamalar da kaldırıldı.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle yeni karantina uygulamaları başlattı. Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik ilçesinde 20, Ceylanpınar İlçesinde 21, Eyyübiye İlçesinde 12, Haliliye İlçesinde 37, Hilvan İlçesinde 1, Karaköprü İlçesinde 78, Siverek İlçesinde 7, Suruç İlçesinde 11 ve Viranşehir İlçesinde 18 olmak üzere toplam 205 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verilirken Birecik İlçesinde 29, Ceylanpınar İlçesinde 8, Eyyübiye İlçesinde 16, Haliliye İlçesinde 18, Harran İlçesinde 2, Karaköprü İlçesinde 13, Siverek İlçesinde 6, Suruç İlçesinde 6 ve Viranşehir İlçesinde 22 olmak üzere toplam 120 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Bazı işletmelerin kısıtlamaları kaldırıldı
Kararda ayrıca lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildi.

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