Şanlıurfa'da 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde, 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonrası ilçe kırsalındaki bir fıstık tarlasına operasyon düzenlendi.

Bahçede dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, 15 kilogram bonzai ve 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

