Şanlıurfa’da 24 mahalleye 28 ek trafo

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yeni yerleşim birimlerinden gelen enerji talepleri değerlendiren dağıtım şirketi, Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerine bağlı 24 mahalleye 2024 yılı yatırım programı dışında 28 ek trafo kurmak için çalışma başlattı. Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, yaklaşık 28 milyon TL tutarındaki yatırım çalışmasını, Temmuz ayı içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa’daki enerji şebekesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği 2 milyar TL’lik yatırımın ardından, bu yıl da 3 bucuk milyar TL tutarında yatırım yapacağını duyuran şirket, sıcak hava şartları nedeniyle merkezdeki 24 mahallede 28 milyon TL tutarında ek trafo yatırımı yapma kararı aldı. Kısa süre önce başlatılan ve Temmuz ayı ortalarında tamamlanması planlanan bu yatırımlardan, Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki mahalleler yararlanacak.

24 MAHALLEYE 28 TRAFO KURMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şanlıurfa’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar serinlemek için yoğun bir şekilde klima kullanmaya başladı. Bu durum planlanan enerji arzının üzerinde bir talep oluşturdu. Ayrıca, göç alan bir kent olan Şanlıurfa’da yeni yerleşim yerlerinden gelen enerji talepleri de artınca, şirket vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalmadı ve kapasite artışı yaparak 28 ek trafo tesisi kurma kararı aldı. Alınan karar gereği, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerine bağlı 24 mahallede ek trafoların kurulması için çalışmalar başlatıldı.

EK TRAFOLAR ŞEBEKE ÜZERİNDEKİ YÜKÜ KISMEN AZALTACAK

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, devam eden trafo montaj çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Obut, il genelinde sıcakların da etkisi ile geçen yıla oranla elektrikte kayda değer oranda tüketim artışı yaşandığına dikkat çekti. Obut, yaşanan bu ani ve yüksek tüketim artışının mevcut dağıtım şebekelerine kalıcı zarar verdiğini belirterek, “Bunun önüne geçmek ve şebekelerin dengesini koruyabilmek için saha ekipleriniz ile büyük bir çaba içerisindeyiz. Kısa sürede ek trafo tesislerini devreye alarak şebeke üzerinde oluşan ağır yükü azaltmak istiyoruz” dedi.

Yatırım Temmuz ayı ortalarında tamamlanmış olacak

. Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, Temmuz ayı ortalarında tamamlanması öngörülen ek trafo yatırımlarıyla ilgili açıklamalarında, “Hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi, bunun yanında yeni oluşan yerleşim yerlerinden gelen yeni bağlantı talepleri, tüketimde planlananın üzerinde bir talep oluşmasına yol açtı. Bu sebeple bazı trafoların yüklerinde ciddi artışlar yaşanmaya başladı. Bu durum ister istemez enerji arzının sürekliliğine de etki edebiliyor. Tüm bu gelişmeleri değerlendirerek merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin, Muradiye, Mance, Onikiler, Asya, Eyyüpkent, Şıh Maksut, Eyyüp Nebi, Dedeosman, Buhara, Hayati Harrani, Akabe, Batıkent, Haliliye ilçesine bağlı İpekyol, Karşıyaka, Sancaktar, Konuklu, Ulubağ, Cengiz Topel, Yavuz Selim ve Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe, Karşıyaka, Çamlıyayla mahallelerine 28 adet yeni trafo kurma kararı aldık. Bu trafoların kurulumu için yaklaşık 28 milyon 792 bin TL tutarında bir yatırım başlattık. Kısa süre önce başlattığımız yatırımı yaklaşık bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Sağlayacağımız güç artışı ile Şanlıurfa ilimizde ortaya çıkan enerji taleplerini önemli ölçüde karşılayacağımızı umuyorum. Diğer mahallelerde de mevcut trafolarda yük aktarımı, kesit artışı ve ilave çıkış çalışmaları gerçekleştirerek yaşanan talebini karşılama anlamında bir rahatlama sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.





