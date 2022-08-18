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Şanlıurfa'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

18.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu güzergahta bir arazide Pakistan ve Afganistan uyruklu 28 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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