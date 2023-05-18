Şanlıurfa'da 29 engelli genç temsili askerlik yaptı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen programa aileleriyle gelen 29 zihinsel ve bedensel engelli genç, üniforma giydi, temel askerlik eğitimi aldı.

Gençler, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından birlikte yemin etti.

Bir günlüğüne asker olan engellilere, künyeleri ve terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, hiçbir engelin asker olmaya engel olmadığını söyledi.

Vatan sevgisinin imandan geldiğini ifade eden Ayhan, "Vatana, millete ve bayrağa hizmeti nimet bilen, yüreği vatan aşkıyla çarpan bu 29 kardeşimizin bu güzel anına hep birlikte şahitlik ettik. Mutluluklarına ortak olduk. Vatan sevgisinin hiçbir şart, hiçbir engel tanımadığını görmüş olduk." dedi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

