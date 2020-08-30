YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamındaki sınırlı katılımla kutlandı.Şanlıurfa Şehitliğindeki çelenk sunma törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamındaki sınırlı katılımla kutlandı.
Şanlıurfa Şehitliğindeki çelenk sunma törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Şanlıurfa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin çelenklerinin sunumuyla başlayan tören, selamlama mangası eşliğinde şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ve şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilerek dua edilmesiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Yıldırım ailesinin mutlu günü
Yıldırım ailesinin mutlu günü
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:47
Öğle
12:30
İkindi
16:09
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Defne Eczanesi
Haliliye
Gülel Eczanesi
Haliliye
Işıl Eczanesi
Haliliye
Barlas Eczanesi
Eyyubiye
Ömür Eczanesi
Karakopru
Polat Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eyyübiye Belediyesi sosyal tesisine Abdulaziz Kutluay ismini verildi
Eyyübiye Belediyesi sosyal tesisine Abdulaziz Kutluay ismini verildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi ailelere 600 kurbanlık
Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi ailelere 600 kurbanlık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.