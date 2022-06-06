Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Merkez Haliliye ilçesinde GAP Vadisi Kavşağı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CUN 899, 07 AHT 381, 46 ACV 221 ile 35 AJA 676 plakalı otomobillerin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



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