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Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'nın Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, sosyal medyada "evde kalın" çağrısında bulunan kistik fibrozis hastası 5 yaşındaki Fadile Karasu'ya bisiklet hediye etti.

Suruç Belediyesince, Vefa Sosyal Destek Grubu projesi kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden "evde kal Suruç" etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında, en anlamlı videonun ödüllendireceği duyuruldu.

Kistik fibrozis hastası 5 yaşındaki Fadile Karasu'nun kampanyaya destek amaçlı çekilen videosu, sosyal medyada beğeni kazandı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, kampanyaya verdiği destekten dolayı Fadile'ye bisiklet hediye etti.

Proje koordinatörü Arif Faraç, belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını ifade etti.

Kampanyaya ilçe halkından büyük destek geldiğini ifade eden Faraç, şöyle konuştu:

"Halkımıza videonuzu çekin, en iyi videoyu ödüllendireceğiz, dedik. Hatta, çocuklar evinizde kalın kapınızı ansızın çalabiliriz, dedik. Bugün de yaptığımız değerlendirmede, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Fadile'ye bisikletini teslim ettik. Kampanyamıza destek veren Suruç halkına, Aktaş adına teşekkür ediyoruz. Herkes için, sağlığımız için evde kalalım, hayat eve sığar."

Baba Mehmet Karasu ile Fadile de, bisiklet için Kaymakam Aktaş'a teşekkür etti.

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