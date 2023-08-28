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Şanlıurfa’da 50 kalaycıdan geriye bir kaç usta kaldı

28.08.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yarım asırlık süre içerisinde Şanlıurfa’da 50 kalaycıdan geriye sadece birkaç usta kaldı.

9 yaşında başladığı mesleği 75 yıldır sürdüren Mustafa Ozan, bu mesleğin insanların kolay para kazanma hevesi nedeniyle bitme noktasına geldiğini söyledi.

Şanlıurfa’da kalaycılık yapan Mustafa Ozan, 75 yıldır mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Mesleğe başladığında Şanlıurfa’da 50 kalay dükkanı olduğunu söyleyen Ozan, insanların kolay para kazanmanın peşine düştüğünü ve bu nedenle geriye sadece birkaç ustanın kaldığını belirtti.

Şanlıurfa’nın son kalaycı ustalarından olan Mustafa Ozan,’’1939 doğumluyum. 75 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işi yapmak çok zor. Burası çok çetin ama öğrenmişiz, bırakamadık. Bu meslekten ekmek yiyoruz. Eğer inkar edersem günaha girerim. Ben yapmasam o yapmasan kim yapacak. Bu beşeriyete hizmettir” dedi.

"KOLAY PARA KAZANMA PEŞİNDELER"

Kolay para kazanma derdinde olan insanların böyle zor işleri yapmadıklarını söyleyen Ozan, “Herkesin kendi işini yapması gerekiyor ama şu anda insanlar kolay işe kaçıyor, kolay para kazanma peşindeler. Böyle zora gelmezler. Bak buna kimse dayanamaz. Eskiden memleketimizde 50 dükkan vardı. Eski kalay ustaları hem dışarı, köylere çıkardı hem de şehirde kalaycılık yapardı ama onlar da rahmete kavuştu” ifadelerini kullandı.

"LOKANTALAR BAKIRA DÖNÜYOR"

Porselen tabak kullanan lokantaların artık bakıra dönmeye başladığını söyleyen Ozan, “Alüminyum çıktı, çelik çıktı bakırı bıraktılar, pişman oldular. Sattılar 5 kağıda, şimdi alıyorlar 100 kağıda. Şimdi bütün lokantalarda bakır tabaklar var, daha sağlam ve daha sıhhatli. Senede bir kez kalaylarsan ne kırılma olur ne dökülme ama çanak öyle değil, kırılır, dökülür. Eskiden öyle başıboş gezmek yoktu. Sabah dükkana giderdik, akşam da kahve, sigara, yaramazlarla gezmek yasaktı ama şimdi öğretmenleri bile bir söz söyleyemiyor. Hemen bıçak ve tabanca çekiyorlar. Bu daha da ilerler. Bu mesleği sen gelmesen ben gelmesem kim yapacak’’ diye konuştu.

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