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Şanlıurfa'da 540 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi

05.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 540 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Şanlıurfa'da 540 yetim çocuğa bayramlık elbise yardımı yapıldı.

İHH'nın belirlediği giyim mağazasına yakınlarıyla gelen çocuklar, istedikleri kıyafetleri gönüllerince seçerek aldı.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, gazetecilere, ilde yetim çocuk sayısının çok olmasından dolayı her yıl bayramlarda binlerce yetimi giydirdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi Şanlıurfalı 540 yetim çocuğu sevindirdiklerini ifade eden Atilla, şöyle konuştu:

"Bayram öncesi yetim çocuklarımız için dağıttığımız nakdi yardımlarla birlikte toplam 7 bin 500 yetim çocuğumuza bayram yardımı yaptık. Yarın ve diğer gün yapacağımız yardımlarla bu sayı 8 bini bulacak. Yardımlar için hayırsever bağışçılarımıza çocuklar adına teşekkür ediyoruz. Paylaştıkça bu insanların yüreğine dokunmuş oluyoruz. Meseleye sadece maddi olarak bakmıyoruz, bu yetim çocukların yanında olarak bir nebze de olsa yalnızlıklarını azaltmış oluyoruz."

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