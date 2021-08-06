YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi

Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi

06.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün maske takmama yüzünden çıkan kavgada 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi.

Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen ve Öz Sağlık-İş Sendikası öncülüğünde Birecik Devlet Hastanesi önünde toplanan hastane çalışanları, dün çıkan kavgada 9 mesai arkadaşlarının darbedilmesini oturarak protesto etti.

Dövizler taşıyan hastane çalışanları, sağlık görevlilerine yönelik şiddete karşı sloganlar atarak olayı kınadı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Bekir Başak, yaptığı konuşmada, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, faillerin en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının özellikle salgın sürecinde zor şartlar altında görevlerini sürdürdüğünü ifade eden Başak, şunları kaydetti:

"Pandemi ortamında canını ortaya koyarak görev yapan sağlık personeline yöneltilen saldırıların hiç hız kesmeden devam ettiğini görmek, artık sabrımızı zorlamaktadır. Saldırganlara verilen cezaların caydırıcı olmaması, saldırganların bir kapıdan girip öbür kapıdan ellerini kollarını sallayarak çıkmalarından cesaret bulmaları, bu olayların artarak devam etmesinin başlıca sebebidir. Şifa dağıtan ellere, hastalarının güvenliği için görev yapan personele yönelik bu saldırgan tavırlar karşısında sendika olarak hukuk zemininde mücadeleye devam edeceğiz."

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Doğan da olayı kınadığını, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve adli süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından hastane çalışanları, alkışlarla protestoyu sonlandırdı.

Birecik Devlet Hastanesinde dün güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan kavgada 7 özel güvenlik görevlisi ve bir temizlik çalışanıyla bir röntgen teknisyeni yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
PARTNERMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendiMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi
Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si kaybolduŞanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si kayboldu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:27
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:35
Yatsı
21:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Dervişoğlu Eczanesi
Haliliye
Şeyhanlı Eczanesi
Haliliye
Yüncü Eczanesi
Haliliye
Halil Eczanesi
Eyyubiye
Dilan Eczanesi
Karakopru
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.