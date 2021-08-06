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Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbedilmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı

06.08.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbedilmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün maske takmama yüzünden çıkan kavgada 9 hastane çalışanının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan İ.A, M.A, A.A, İ.A ve T.A'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

Açıklamada, ayrıca tutuklanan her bir şahsa hastane içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Birecik Devlet Hastanesinde dün güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan kavgada 7 özel güvenlik görevlisi ve bir temizlik çalışanıyla bir röntgen teknisyeni yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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