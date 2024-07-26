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Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

AA AA
26.07.2024 08:57
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Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesinde Evren Sanayi ile Organize Sanayi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan ve ağaçlık alana sıçrayan yangının bölgede bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için ekipler önlem aldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndüren ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bir vatandaş, yangından kurtulan kaplumbağaya su verdi.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa İtfaiye

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