Şanlıurfa'da akaryakıt tankerinde 100 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 100 gümrük kaçağı cep telefonu ile 230 paket sigara ve 8 kilogram çay ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki yol uygulamasında B.G'nin kullandığı akaryakıt tankerini durdurdu.

Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada, 100 gümrük kaçağı cep telefonu, 230 paket sigara ve 8 kilogram çay ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.



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