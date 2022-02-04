Şanlıurfa'da akü hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde bazı araç sahipleri akülerinin çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu aküleri çalan 3 şüpheli belirlendi.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



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