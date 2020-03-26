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Şanlıurfa'da amcasının oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.03.2020 18:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da amcasının oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan silahlı kavgada amcasının oğlunu öldürüp eşini de yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kırsal Çakkalı Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavga sonucunda komşusu olan amcasının oğlu İzzetin Ö'yü öldürdüğü, eşi Sıdıka Ö'yü de yaraladığı ileri sürülen Mehmet Ö'nün feribotla Adıyaman'a kaçacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda zanlı Sırataşlar Mahallesi'nde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö. tutuklandı.

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