YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, modern tarım tekniğinde anız yakmanın yanlış bir yöntem olduğunu bildirerek, anız yakma sonucu karşılaşılan zararların telafisinin mümkün olmadığını açıkladı.Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yok edilmektedir.

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, modern tarım tekniğinde anız yakmanın yanlış bir yöntem olduğunu bildirerek, anız yakma sonucu karşılaşılan zararların telafisinin mümkün olmadığını açıkladı.
Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yok edilmektedir. Bu durum toprakları daha verimsiz ve erozyona daha hassas duruma getirmektedir. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artmaktadır. Anız yakmanın diğer bir zararı toprak yüzeyinde bulunan küçük canlıları öldürmesidir. Toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Yapılan araştırmalarda, anız yakma ile küçük canlıların mikro organizmaların yüzde 70’inin zarar gördüğü bunun da verimi düşürdüğü ortaya konulmuştur. Anız yakımı ile ilk yılda kök çürüklüğü hastalığında azalma olduğu ancak ikinci yıl bu hastalığın daha da arttığı görülmüştür. Anızların yakılmasının en önemli zararlarından birisi de, toprağı su ve rüzgar erozyonuna da hassas bir duruma getirmesidir. Anızların yakılmasıyla hayvan yemi olarak kullanılmasından başka birçok yararı olan sap saman yok edilmektedir. Anız yangınları sırasında havanın kirlenmesi yanında, yükselen dumanlar zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta, bu durumda trafik kazalarıyla can ve mal kaybına neden olmaktadır. Anız yangınları komşu tarlalardaki hasat edilmemiş ürünlere, traktörlere, meyve bahçelerine, bunların etrafındaki çitlere, telefon direklerine, civardaki yerleşim yerlerine ve özellikle ormanlara, koruluk ve ağaçlık bölgelere telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Anız yakımı doğal dengeyi de bozmaktadır. Yangınlar sırasında arazide yaşayan pek çok yaban yuvalarını terk etmekte veya ölmektedirler” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:29

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Elçi Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Merkez
Göbeklitepe Eczanesi
Merkez
Haşimiye Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Merkez Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Haliliye’deki kafe ve restoranlar yarına hazır

Haliliye’deki kafe ve restoranlar yarına hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.