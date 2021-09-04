Şanlıurfa'da aracın patlayan lastiğini değiştirenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen kişilere kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Osman Eren ve Cihan İzol'a, Hilvan-Bozova kara yolunun 30. kilometresinde 63 VE 576 plakalı otomobilin patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Eren müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Jandarma ekipleri kaçan kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.
Bu arada, hayatını kaybeden Osman Eren'in CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz