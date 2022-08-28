Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Çakmaklı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 5 kişi, Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.H. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.



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