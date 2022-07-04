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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı

04.07.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan aile fertleri arasında Camikebir Mahallesi Tahsin Kaplan Caddesi'nde tartışma çıktı.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi Emin İ'ye (64) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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polis Şanlıurfa Siverek silahlı kavga

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