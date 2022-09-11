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Şanlıurfa'da badem hasadının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi

11.09.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da badem hasadının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, badem hasadının başlaması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tarım ürünlerinin çeşitliliğinin ve pazarlarının artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kentteki su kaynaklarının ve arazinin verimli kullanılmasının önemini vurgulayan Ayhan, "Şanlıurfa her geçen yıl badem üretimindeki payını artırıyor. İklimi ve coğrafyası buna çok uygun. Yetiştirdiğimiz ürünlerimizin işlenmesine yönelik de sanayi tesislerimiz bulunuyor. Bu çeşitliliği artırarak üretici kardeşlerimizin gelirlerini daha da artırmalarını bekliyoruz." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kente has Şanlıurfa bademinin tadının ve aromasının çok özel olduğunu dile getirerek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Ahmet Akay'ın da konuşma yaptığı etkinliğin ardından katılımcılar badem hasadı gerçekleştirdi.

Vali Ayhan, şoförlüğünü yaptığı traktöre takılan özel aparatla badem ağaçlarını silkeledi.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda üreteciler ile toplu hatıra fotoğrafı çektirip günün anısına doğaya 20 keklik bıraktı.

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