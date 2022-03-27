Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 İranlı yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 İranlı yaralandı.

Amirreeza Saadat Nıya (28) idaresindeki İran plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin Otoyolu'nun üçüncü kilometresinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Pirasa (25) Vıda (5) ve Kayan Saadat Nıya (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz