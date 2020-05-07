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Şanlıurfa’da berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışmalarına başlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde açılması planlanan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydan fazladır kapalı olan berber ve kuaförler pazartesi günü kapasitelerinin yarısı ve randevu sitemi üzerinden kepenkleri geri açıyor.

Şanlıurfa’da İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde açılması planlanan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydan fazladır kapalı olan berber ve kuaförler pazartesi günü kapasitelerinin yarısı ve randevu sitemi üzerinden kepenkleri geri açıyor. Dezenfektasyon ekipleri, 11 Mayıs tarihi itibari ile belirlenen kurallara doğrultusunda iş başı yapacak olan berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerine başladı. Halk sağlığının korunması için ekipler, iş yerlerini açarak dezenfekte ediyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Nezif Kayalar, “Korona virüs salgının Türkiye’de görülmesi yaklaşık 53- 54 gün oluyor. Esnafımız gayet mağdur durumdadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için Haliliye Belediye Başkanımız bizlere gıda yardımında bulundu. Dükkanlarımızın dezenfektesi için kendilerinden söz aldık. Belediye Başkanımız aynı zamanda üyelerimize maske de verecek. Bu hizmetlerinden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkürlerimiz sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
İş yerleri dezenfekte edilen berberler ise Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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