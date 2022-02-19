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Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

19.02.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle uygulamaya konulan "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Destek" projesi kapsamında, 40 besiciye büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye tesislerinde düzenlenen dağıtım töreninde, ilin tarım ve hayvancılık alanında yüksek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Hayvancılıkta Şanlıurfa'nın yeniden şahlanması için paydaş kurumların da katılacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa gerek tarım gerek hayvancılık bakımında çok önemli bir şehirdir. Biz burada faaliyetlerimizi yürüttüğümüzde hem ülkemize katkı sağlayacağız hem de istihdam sağlamış olacağız. Çok geniş ve paydaşların tamamının katılacağı bir çalıştay yapacağız. 'Hem ülke hem şehir ekonomisine katkı nasıl sağlayabiliriz, istihdamı nasıl arttırabiliriz ve yine burada herkes fikrini ortaya koyduktan sonra hedeflerimize ve çözüm yollarına nasıl gidebiliriz?' diye onun çalışmasını yapacağız. Kısacası Şanlıurfa'yı tekrar şahlanışa geçirecek bir çalışma olacak. Bu başlangıç çalışmasını IOM ile devam ettireceğiz."

Konuşmaların ardından 40 besiciye büyükbaş hayvan, yem ve sağım ekipmanı dağıtıldı.

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