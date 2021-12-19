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Şanlıurfa'da bıçakla ağır yaralanan kişi öldü

19.12.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bıçakla ağır yaralanan kişi öldü

Şanlıurfa'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesinin Aydın Mahallesi'nde bir fırında çalışan iki çırak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.B, Y.Ö'yü bıçakladı. Ağır yaralanan Y.Ö. kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

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