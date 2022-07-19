Şanlıurfa'da bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu 17 yaşındaki N.H, Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi Yeşilova Camisi avlusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan N.H. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri bölgede inceleme yaptı, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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