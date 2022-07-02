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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

02.07.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde İ.M. (27) ile ismi henüz belirlenemeyen kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, bıçakla yaralanan İ.M. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından İ.M'nin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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