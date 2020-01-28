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Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan ve üst katlara yayılan yangın dolayısıyla dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada oturan bazı kişiler kendi imkanlarıyla çıkarken, kısa sürede üst katlara yayılan duman nedeniyle bazı bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı.

Yoğun duman nedeniyle apartmanın damına çıkan bina sakinleri ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
9 kişi Duman Siverek Şanlıurfa Yangın

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