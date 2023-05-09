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Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

09.05.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 30 Aralık 2022 yılında Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Çoban Deresi mevkiinde Mustafa T'nin aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, R.B. ve D.K. tutuklandı, diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gözaltı Şanlıurfa Viranşehir mahkeme

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