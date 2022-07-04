Şanlıurfa'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, bir kişinin silahlı öldürüldüğü kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 Temmuz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Z.M.A'nın (41) öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Cinayet şüphelileri A.R. ile A.R'nin Kızıltepe istikametine gittiğini belirleyen ekipler, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Düzenlenen ortak operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Viranşehir'deki işlemlerinin ardından getirildikleri Akçakale'de adliyeye sevk edildi.



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