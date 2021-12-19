Şanlıurfa'da bir kişinin yaralandığı kavgada 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerindeki Eyyübiye Mahallesi'nde tartıştı.
Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda İbrahim Kaya, kafasına isabet eden taşla yaralandı.
Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis müdahale etti.
Tarafları yatıştıran ekipler, kavgaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan bir otomobilin ise taşların isabet etmesi sonucu camları kırıldı.
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