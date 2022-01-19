YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da bir kişiyi boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişiyi boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

19.01.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir kişiyi boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'ı (56) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa'da, 17 Ocak'ta, Mahmut Çetindağ'ın evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili olarak, A.A, çalıştığı iş yerinde gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktilerAvrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler
Anahtar Kelimeler:
cinayet

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:01
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.