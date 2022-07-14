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Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

14.07.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü MLKP mensubu terörist, Suriye sınırındaki Ceylanpınar'a geldi.

Silahsız ve teçhizatsız terörist, Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ceylanpınar

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

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03:27
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

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