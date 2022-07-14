Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü MLKP mensubu terörist, Suriye sınırındaki Ceylanpınar'a geldi.

Silahsız ve teçhizatsız terörist, Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz