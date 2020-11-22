Şanlıurfa'da çıkan kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Keçikıran Mahallesi'nde karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede balta, kürek ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada kardeş olan Ahmet ile Aziz Alay (39) aldıkları darbeler sonucu ağır yaralandı.

Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Aziz Alay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

