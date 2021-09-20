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Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı

20.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı.

Uğurlu Mahallesi kırsalında inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü.

Duvarın altında kalan Necmiye A, çevredekilerin yardımıyla moloz yığınlarının arasından çıkarıldı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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