Şanlıurfa'da dayısının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dayısının kullandığı otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İ.D. yönetimindeki 27 DR 654 plakalı otomobil, ilçe merkezinde manevra yaptığı sırada önündeki yeğeni Bozan U'ya (4) çarptı.

Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Çocuğun dayısı İ.D. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Bozan U'nun sünnet merasimi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.



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