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Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

20.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kent merkezi ile Birecik ve Akçakale ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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