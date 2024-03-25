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Şanlıurfa'da dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

AA AA
25.03.2024 12:27
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki köylülerin de destek olduğu çalışmalarda, dalgıç polisler su altında arama yaparken derenin akış yönüne göre arazi taraması da gerçekleştiriliyor.

22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın (13) bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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