Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 15. kilometresinde A.E'nin kullandığı 34 ADC 962 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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