Şanlıurfa’da drone ile trafik denetimi

Şanlıurfa’da emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, drone destekli denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 13 bin 487 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, merkez Karaköprü ilçesi çevre yolunda drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan 76 sürücüye 13 bin 487 lira cezai işlem uyguladı, 2 araç ise trafikten men edildi.

