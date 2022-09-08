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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı

08.09.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, arızalanan su dalgıcını onarmak isterken elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.

Kırsal Kısıksu Mahallesi'nde, su dalgıcını onarmak isteyen Ebubekir H. (37), Muhammet Emin H. (20) ile Veysel B. (18) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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Şanlıurfa Siverek elektrik akim yaralı

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