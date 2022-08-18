Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kopan elektrik telinin üzerlerine düşerek akıma kapılan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Haydarahmet Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oturan A.E, İ.E, Y.E, H.E ve E.E'nin üzerlerine kopan elektrik teli düştü.

Elektrik telinin temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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