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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü

11.09.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen boyacı, hayatını kaybetti.

Boyacı Mustafa Kılıç (50) ilçe kırsalındaki Aşağı Külünçe Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 3. katının duvarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle beton zemine düşen Kılıç, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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