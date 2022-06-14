Şanlıurfa'da eski milli futbolcular genç futbolcularla maç yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Küçük Ayaklar Büyük Yürekler" etkinliği, eski milli futbolcular Ümit Karan ve Evren Turhan ile Trabzonspor'un eski yıldız oyuncusu Yattara'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Futbol Dünyası'ndaki sahada 10-12 yaşındaki sporculardan oluşan 60 takımın katılımıyla başlayan etkinlikte Ümit Karan, Evren Turhan ve Yattara, genç sporcularla bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

Daha sonra yıldız oyuncular, eski hakem Serdar Tatlı'nın yönetiminde genç sporcularla maç yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski yıldız futbolcuların katılımıyla gençlerle mini bir maç yapıldığını söyledi.

Maçın çok güzel geçtiğini ifade eden Beyazgül, şöyle konuştu:

"Ümit Karan, Evren Turhan ve Yattara'ya bu etkinliğe katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da futbol ümit veriyor. Allah'ın izniyle bu gençlerimiz ileride milli takımlarda oynayacaktır. Spora önem verdiğimiz zaman her branşta başarı gelecektir. Gençlerimizi ne kadar salonlara ve sahalara çekersek o kadar başarı gelecektir. Şanlıurfa, bir spor ve futbol şehri olacak inşallah."

