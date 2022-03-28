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Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

28.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın çatısına arkadaşlarıyla ısı yalıtım malzemesi montajı yapan Sedat Aslan (29), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek zemine düştü.

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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