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Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

10.03.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi'nde foseptik çukurunda köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurdan yavru köpeği çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek doğal ortamına bırakıldı.

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