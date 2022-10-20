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Şanlıurfa'da gösteri ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

20.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da gösteri ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde tüm gösteri ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar sonucunda örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratıldığı ve silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Örgüte müzahir yayın organları ve internet sitelerinden provokatif paylaşımlarla operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) 20.10.2022 saat 00.01'den saat 22.10.2022 günü 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Şanlıurfa Valiliği valilik yasak

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