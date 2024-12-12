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Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

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12.12.2024 09:42
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Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve destek çalışmaları gibi etkinlikler, 7 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Şanlıurfa duyuru yasak

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Aralık Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:24
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36
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