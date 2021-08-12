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Şanlıurfa'da güvenlik görevlisi ATM'de bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

12.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da güvenlik görevlisi ATM'de bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hastanenin güvenlik görevlisi Yakup Yenmez, bir bankanın ATM'sinin haznesinde bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Gece saatlerinde işlem yapmak amacıyla bir banka şubesinin ATM'sine gelen Yenmez, haznede bir miktar paranın kaldığını gördü.

Sabah saatlerinde bankaya giden Yenmez, durumu banka yetkilisine iletti. Banka sisteminde araştırma yapan banka görevlileri, paranın Ramazan Uruz'a ait olduğunu belirledi.

Parasını ATM'den almadığı bildirilen Uruz, şubeye gelerek unuttuğu 700 lirayı güvenlik görevlisi Yenmez'den aldı.

Ramazan Uruz, gazetecilere, geçimini hurdacılık yaparak sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kardeşimle ATM'den para çekecektik, kartı işlem yapması için kardeşime verdim ancak kardeşim parayı ATM'de unutmuş. Sağ olsun bizden sonra işlem yapan arkadaş bulup yanına almış ve bize ulaştı. Unuttuğumuz bu para da kızım için yatırılan engelli maaşı. İnsanlık ölmemiş, Yakup kardeşimden Allah razı olsun."

Güvenlik görevlisi Yakup Yenmez de ATM'den para çekmeye gittiğinde durumu fark ettiğini belirterek, parayı teslim etmek için sabah ilk iş olarak bankaya geldiğini söyledi.

Banka yetkilisinin kısa sürede paranın sahibine ulaştığını ifade eden Yenmez, şöyle konuştu:

"Banka yetkilileri yardımcı oldu ve paranın sahibine ulaştık. Arkadaşımızın parasını teslim ettim. Meğerse o para da kızının engelli parasıymış. Umuyorum ki tüm insanlar bu tür durumlara duyarlı olur. Parayı bulduğumda ilk aklıma gelen muhtemelen ya engelli ya da yaşlılık aylığıdır diye düşündüm. Paranın sahibinden engelli parası olduğunu duyduğumda daha fazla duygulandım. Keşke imkanım olsaydı da ben de katkıda bulunsaydım."

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